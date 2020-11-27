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  27 ноября 2020
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Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, считается избранным президентом страны.

«Конечно, вы это и так знаете», - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время он заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку», сообщает РИА Новости.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Ведущие американские СМИ 7 ноября сообщили о победе Байдена, кандидата на пост президента страны из Демократической партии. Окончательные результаты выборов пока не объявлены.

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