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  27 ноября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели больше 500 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 115 384 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 835;

- Алматы - 14 740;

- Атырауская область - 11 298;

- Восточно-Казахстанская область - 10 728;

- Карагандинская область - 10 589;

- Западно-Казахстанская область - 7188;

- Северо-Казахстанская область - 5774;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4935;

- Павлодарская область - 4756;

- Акмолинская область - 4221;

- Жамбылская область - 4180;

- Костанайская область - 3699;

- Туркестанская область - 3382;

- Мангистауская область - 3334;

- Актюбинская область - 3315;

- Кызылординская область - 3250.

Коронавирус в Казахстане
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