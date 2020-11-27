За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели больше 500 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 563 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 115 384 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 835;
- Алматы - 14 740;
- Атырауская область - 11 298;
- Восточно-Казахстанская область - 10 728;
- Карагандинская область - 10 589;
- Западно-Казахстанская область - 7188;
- Северо-Казахстанская область - 5774;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4935;
- Павлодарская область - 4756;
- Акмолинская область - 4221;
- Жамбылская область - 4180;
- Костанайская область - 3699;
- Туркестанская область - 3382;
- Мангистауская область - 3334;
- Актюбинская область - 3315;
- Кызылординская область - 3250.
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