Ряд СМИ Узбекистана получили предупреждения не освещать протесты и проблемные темы

CentralAsia (UZ) - Ряд СМИ Узбекистана получили предупреждения от регулятора — Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации Президента.

Первым о таком случае сообщил Kun.uz. 22 ноября на сайте Kun.uz был опубликован материал с подборкой мнений из социальных сетей под названием «Дайте народу газ и свет!» - извечная и болезненная тема социальных сетей».

Письмо-предупреждение от главы АИМК Асаджона Ходжаева поступило из-за этого материала. Регулятор посчитал, что проблемы с обеспечением населения газом и электричеством на местах освещены в материале односторонне и под влиянием эмоций.

Редакция Kun.uz расценила данное письмо как оказание давления на свободу журналистской деятельности.

Второй стала «Газета.uz». Поводом стала новость «Президент поручил оптимизировать COVID-больницы».

АИМК утверждает, что информация опубликована «на основе непроверенных данных» и выраженное в связи с этим отношение «привело к формированию неправильного мнения у общественности».

«Газета.uz», отмечая, что новость написана на основе сообщения пресс-службы Президента и статистики Министерства здравоохранения, в свою очередь подчеркнула, что такая постановка вопроса является преувеличением, а предупреждение — чрезмерной реакцией, похожей на попытку заставить издание прекратить задавать «неприятные» вопросы правительству.

Во всех двух случаях регулятор, в лице А.Ходжаева, предупредил редакции о «серьёзных правовых последствиях».

Подобные предупреждения получили не только он-лайн издания, но и частные телеканалы. Так, региональным корреспондентам частного телеканала Zo'rTV было дано указание не освещать недовольство населения нехваткой газа и другими проблемами.

По словам нескольких журналистов, редакция была предупреждена Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АИМК) после того, как в эфир вышла видеозапись протеста в Карши.

В указаниях, направленных журналистам руководством ТВ, поручено "не освещать публичные митинги из-за возражений AИМК и ряда ведомств", а при необходимости "отвести одного человека в сторону и взять отдельное интервью" из числа протестующих.

По словам местного журналиста, работающего на частном телеканале Zo'rTV, ограничения для корреспондентов на местах были введены после передачи, показанной 11 ноября с корреспондентом Кашкадарьинского канала.

«В этот день были показаны протесты недовольных отсутствием света и газа в Каршинском районе и встреча с хокимом. Сюжет назывался «Лицом к лицу с хокимом». После этого всё и началось. Редакторы запретили им транслировать митинги, потому что сверху им за это высказали», - сказал журналист, попросивший не называть его имени.

Асаджон Ходжаев был назначен директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана летом текущего года. Должность директора АИМК оставалась вакантной после ухода Комила Алламжонова в конце января вместе с замдиректора Саидой Мирзиёевой в Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа.

