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  27 ноября 2020
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В Турции заявили о третьей волне пандемии

CentralAsia (CA) -  В некоторых крупных городах Турции зафиксировали третью волну пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По словам министра, новые вспышки COVID-19 зафиксированы на западе Турции в городах Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир.

Коджа отметил, что в 15 турецких провинциях число новых заболевших увеличилось на 50%. Загруженность реанимаций в Стамбуле составляет 70%, в Анкаре – 75,4%, в Измире также растет число тяжелых случаев.

Министр считает, что всплеск заболеваемости удастся остановить, если будут соблюдаться введенные ограничения. В противном случае власти Турции введут более тяжелые меры, заявил он.

В Турции зафиксировано более 467,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 12,8 тыс. человек скончались.

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