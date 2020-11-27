Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха

CentralAsia (CA) - Сенат Франции призвал национальное правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Данное решение французского сената вызвало гневную реакцию Азербайджана. Парламент страны предлагает исключить Париж из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В четверг в Баку посла Франции вызвали в МИД республики, где ему вручили ноту протеста. Об этом сообщает телеканал Euronews.

За резолюцию, которая носит рекомендательный характер, проголосовали накануне 305 сенаторов, один выступил против. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ее принятие «историческим решением».



«Речь идет вовсе не о локальном конфликте, в первую очередь, из-за причастности к нему Турции во главе с господином Эрдоганом, решающей роли, которую она сыграла. И все - во имя неосманизма, экспансионистской политики, национал-исламизма. Это угроза миру повсюду, угроза нашим интересам», - заявил председатель фракции партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

В резолюции Сенат также осудил «военную агрессию» Баку при поддержке Анкары, призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил из региона и к расследования совершенных здесь военных преступлений.

В то же время, во французском МИД заявили, что одностороннее признание Парижем независимости региона не пойдет на пользу никому.