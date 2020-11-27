Врач предупредила об опасности ношения цветных и черных масок

CentralAsia (CA) - Разноцветные защитные маски могут вызвать нежелательные кожные реакции, если они сделаны из химически окрашенной синтетики. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-косметолог Елена Морозова.

По ее словам, в черных масках содержится краситель.



«Я вижу на улицах много людей в масках черного цвета. Там содержится краситель, который сам по себе вызывает кожные обострения, например, у атопиков при атопическом дерматите. Даже сами пациенты жалуются, что эти маски обладают неприятным химическим запахом. Все это может провоцировать дерматоз, потому что черный краситель крайне аллергенный, а если маска еще и сделана из синтетики, то такую маску, конечно же, не стоит использовать. Есть хлопчатобумажные цветные маски — это один вопрос. А если это синтетика, непонятно, где покрашенная, с рисунком — совсем другой», - рассказала она.

Специалист отметила, что тканевые маски необходимо регулярно менять или тщательно стирать.

«Особенно у детей сейчас очень много цветных масок. Здесь нужно в первую очередь обращать внимание на производителя и на качество. Если ребенок долго носит такую маску, не меняя и не стирая, это вариант усугубления тяжести подросткового акне. Нужно обязательно следить за чистотой изделия», - подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что лучше всего выбирать одноразовую медицинскую маску, которую следует регулярно менять.