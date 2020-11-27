В Монголии за сутки выявили 26 новых случаев COVID-19

- Монголия, происшествия
- 10:30, 27 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - 26 новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано в Монголии после проведения 18 031 теста. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.
Таким образом, на сегодняшний день в Монголии количество зараженных достигло 738 человек, из них 347 выздоровели, случаи смерти от вируса не зарегистрировано.
Коронавирус в Монголии
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