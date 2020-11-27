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  27 ноября 2020
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В Германии число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Германии превысило 1 миллион человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии на 27 ноября зарегистрировано 1 005 544 случая коронавируса, скончались 15 640 человек.

За последние 24 часа в стране выявили 22 806 новых случаев, скончались 426 человек, выздоровели более 670 000 пациентов.

В 191 стране мира коронавирус выявлен у 60,8 млн человек, число умерших составляет 1,4 млн. Большинство зараженных приходится на США, Индию, Бразилию и ряд европейских стран.

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