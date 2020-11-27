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  27 ноября 2020
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Эмомали Рахмон встретился с главой Объединенного штаба армии Пакистана. Фото

CentralAsia (TJ) -  В резиденции президента Таджикистана 26 ноября прошла встреча Эмомали Рахмона с начальником Объединенного штаба армии Пакистана генералом Надимом Разу.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию, перспективы дружественных отношений и многоаспектное сотрудничество Таджикистана и Пакистана.

Нынешние связи Таджикистана и Пакистана охватывают сферы политики, торговли, экономики, культуры, науки, образования, безопасности и другие, представляющие взаимный интерес, с учетом имеющихся возможностей придается большое значение их развитию и расширению.

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан и Пакистан по большинству ключевых региональных и глобальных вопросов имеют общую позицию, что позволяет, чтобы два государства координированно способствовали решению региональных и международных проблем.

На встрече была подчеркнута важность укрепления сотрудничества по безопасности и обороне в борьбе против терроризма, радикализма, производства и незаконного оборота наркотиков, транснациональных преступлений, а также содействия укреплению мира и стабильности в Афганистане. Состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации и перспективе положения в регионе и мире в условиях распространения коронавируса и другим темам, представляющим взаимный интерес.

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