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  27 ноября 2020
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В Монголии около 80 компаний будут освобождены от уплаты таможенных платежей и НДС

CentralAsia (MNG) -  Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Загджавын Мэндсайхан сообщил, что после утверждения законопроекта об освобождении от таможенных пошлин около 80 компаний будут освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС в размере 39 млрд тугриков (примерно $14 млн) к маю 2021 года.

В целях обеспечения стабильности поставок продовольствия во время пандемии, законопроект предусматривает использование всех видов продовольственного риса, растительного масла, сена, кормов, пшеницы, семена пшеницы, масличные и растительные масла освобождены от импортных пошлин.

Хотя депутаты парламента поддержали обсуждение законопроекта, они предупредили, что освобождение от налогов должно привести к стабильной и снижающейся цене для граждан. З.Мэнндсайхан сообщил, что в случае одобрения законопроекта с компаниями будет подписано соглашение о сотрудничестве.

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