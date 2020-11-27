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  27 ноября 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 182 новых случая коронавируса. Всего 72 409

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 26 ноября количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 72 409 (+182).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены в 6 областях страны.

За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 607.

Выздоровели всего 69 670 (+193) человек, а показатель выздоровления составил 96%.

Из 2132 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, а 47 - в критическом.

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