В Узбекистане за ночь выявили 182 новых случая коронавируса. Всего 72 409

- Узбекистан, общество
- 11:10, 27 ноября 2020
- Просмотров: 430 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 26 ноября количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 72 409 (+182).
По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены в 6 областях страны.
За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 607.
Выздоровели всего 69 670 (+193) человек, а показатель выздоровления составил 96%.
Из 2132 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, а 47 - в критическом.