В Узбекистане за ночь выявили 182 новых случая коронавируса. Всего 72 409

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 26 ноября количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 72 409 (+182).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены в 6 областях страны.

За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 607.

Выздоровели всего 69 670 (+193) человек, а показатель выздоровления составил 96%.

Из 2132 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, а 47 - в критическом.