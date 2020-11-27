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  27 ноября 2020
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В Узбекистане банкам разрешили устанавливать личность клиентов по водительским правам

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане Центральный банк разрешил коммерческим банкам устанавливать личность физических лиц по водительским правам или паспорту без штампа о регистрации по месту жительства.

Документ был разослан всем коммерческим банкам страны 26 ноября.

В 2017 году власти Узбекистана выпустили постановление, по которому водительские права нового образца признаны официальным государственным документом. Кроме того, в мае 2020 года Кабмин страны отменил проставление штампа о постоянной прописке в паспорте.

Водительские права старого образца действительны в Узбекистане только до 1 января 2022 года. Срок обмена водительских удостоверений старого образца установлен до 31 декабря 2021 года включительно.

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