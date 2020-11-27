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  27 ноября 2020
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Вышла новая книга Элейн Мун Бальзам о песчанке, ищущего свою родину — Монголию

CentralAsia (MNG) -  «Джереми Лонгтейл и охота на Монголию» — это больше, чем просто сказка о животных.

Элейн Мун Бальзам делится историей песчанки, ищущей дом и семью, в своей новой книге.

Джереми Лонгтейл, песчанка, полон решимости найти Монголию, родной дом его предков. Читатели могут последовать за ним, когда он идет по дикой дороге в новом фильме Элейн Бальзам «Jeremy Longtail and the Hunt for Mongolia» - «Джереми Лонгтейл и охота на Монголию», опубликованном издательством Archway Publishing).

Посмотрев телевизор из клетки в комнате своего хозяина, песчанка по имени Джереми Лонгтейл случайно увидел документальный фильм о грызунах. Внезапно он видит, как «сам» роет подземную нору, добывает себе пищу, хранит ее и живет с другими песчанками. Он полон решимости найти место, где он сможет жить так, как ему предназначено.

«Я хочу, чтобы мои юные читатели развлекались, следуя за Джереми и выходя в дикую местность мира, управляемого людьми, наполненного их машинами и зданиями, и радовались, поскольку они всю дорогу болеют за него и его семью», - говорит Элейн Бальзам. «В то же время я хочу, чтобы они думали о том, как они заботятся о своих питомцах, как они учатся на жизненном опыте своих родителей и как выбор, который они делают, влияет на их жизнь».

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