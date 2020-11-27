Фото сотрудника похоронного бюро с телом Марадоны вызвало возмущение в соцсетях

Фото сотрудника похоронного бюро

CentralAsia (CA) - Вчера в соцсетях появилась фотография сотрудника похоронного бюро рядом с телом скончавшегося накануне Диего Марадоны. Фото, на котором сотрудник позирует на фоне гроба, у многих вызвало возмущение.

Как пишет издание Correo del Sur, владелец похоронного бюро, которому было поручено заняться похоронами футболиста, сообщил, что сотрудник уволен, и принес семье Марадоны извинения.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Траурная церемония прощания с легендарным футболистом прошла у резиденции президента Аргентины. Марадона похоронен рядом с родителями на кладбище в Буэнос-Айресе.

