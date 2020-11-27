Туркменистан примет чемпионат мира по велотреку в 2021 году

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о проведении чемпионата мира по велотреку в Олимпийском городке Ашхабада 13-17 октября 2021 года, сообщает Туркменское телевидение.

Документ был подписан главой государства на заседании правительства в формате видеосвязи.

"Документ разрешает министерству спорта и молодёжной политики Туркменистана, совместно с Федерацией велоспорта Туркмении и Международным союзом велосипедистов, провести чемпионат мира по велотреку 13-17 октября 2021 года в спортивном комплексе велотрека Олимпийского городка Ашхабад", - говорится в сообщении.