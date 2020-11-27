Туркменистан примет чемпионат мира по велотреку в 2021 году
- Туркменистан, общество
- 12:21, 27 ноября 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о проведении чемпионата мира по велотреку в Олимпийском городке Ашхабада 13-17 октября 2021 года, сообщает Туркменское телевидение.
Документ был подписан главой государства на заседании правительства в формате видеосвязи.
"Документ разрешает министерству спорта и молодёжной политики Туркменистана, совместно с Федерацией велоспорта Туркмении и Международным союзом велосипедистов, провести чемпионат мира по велотреку 13-17 октября 2021 года в спортивном комплексе велотрека Олимпийского городка Ашхабад", - говорится в сообщении.
Как отмечается, глава государства, подписывая документ, подчеркнул важность чемпионата мира по велотреку, который станет подтверждением эффективного взаимодействия Туркменистана с международными спортивными организациями, и поручил принять все меры для проведения этого соревнования на высоком уровне.