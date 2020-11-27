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  27 ноября 2020
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На ликвидацию пожара на нефтебазе под Ташкентом ушло почти 7 часов
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CentralAsia (UZ) -  Происшествие на Пахтинской нефтебазе под Ташкенте устранено к вечеру 26 ноября, сообщило Министерство эрнергетики Узбекистана.

На расположенной в Ташкентской области Пахтинской нефтебазе в ходе ремонтных работ примерно в 11:30 ч. произошло возгорание.

"Предполагается, что причиной этого пожара стала искра, возникшая во время откачки остатков нефтепродуктов из резервуара, с помощью специальных насосов", - отметили в министерстве.

По данным МЧС, пожар был локализован в 14:19 и полностью потушен в 18:15.

Как сообщалось, на место происшествия в оперативном порядке прибыл министр энергетики Алишер Султанов, чтобы непосредственно оценить масштаб случившегося и принятые для его устранения меры.

В настоящий момент возгорание устранено, пострадавших при происшествии нет.

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