Ученые определили три города, которые могут стать эпицентром следующей пандемии

Мумбаи

CentralAsia (CA) - Исследователи определили города разных стран, которые в будущем могут стать эпицентром следующей пандемии. Об этом написал немецкий журнал Focus.

Согласно исследованию, следующий вирус может возникнуть в Мумбаи (Индия), Найроби (Кения) или Джакарте (Индонезия).

Как объяснили авторы исследования, эти города расположены в регионах с высоким риском передачи новых возбудителей от животных человеку, обладают слабой системой здравоохранения и к тому же благодаря аэропортам имеют хорошее сообщение с мировыми транспортными потоками. Около 20% всех мегаполисов в мире, имеющих развитую транспортную сеть, могут стать такими горячими точками.

Пандемия коронавируса — не первая мировая эпидемия, вызванная новым возбудителем из животного мира, и не последняя. Все более выраженное проникновение человека в природу, разрушение жизненных пространств и массовое животноводство приводит к учащению контактов между человеком и животными. Это в свою очередь создает предпосылки для передачи вирусов и других патогенов человеку, отмечает издание.

Исследования показывают, что определенные группы животных являются наиболее эффективными резервуарами для возбудителей и переносчиками заболеваний. К ним относятся летучие мыши, грызуны и птицы.

Но чтобы локальная вспышка заболевания переросла в пандемию, должны присутствовать еще два фактора, объясняют Майкл Уэлш из Сиднейского университета и его коллеги: сначала новый возбудитель должен незаметно обосноваться в местной популяции, а затем эффективно и быстро распространиться в других регионах, например, посредством воздушного и судоходного сообщения.

Чтобы выяснить, где создаются такие условия, Уэлш и его коллеги распределили города и регионы Земли по трем категориям. Сначала они определили регионы, где обитает особенно много резервуарных животных и где животные и люди живут максимально близко друг к другу. Регионы, где чаще всего происходят контакты между дикими и сельскохозяйственными животными, между дикими животными и человеком или между сельскохозяйственными животными и человеком, исследователи классифицировали как желтые зоны. Регионы, где все три группы контактируют друг с другом, они обозначили как оранжевые зоны.

На следующем этапе исследователи изучили, в каких регионах эти зоны сочетаются с плохой системой здравоохранения. Ученые установили, какие города в этих красных зонах имеют хорошее воздушное сообщение с остальным миром и, соответственно, повышают риск быстрого распространения нового заболевания.

В результате, 40% город с развитым транспортным сообщением находятся в близи зон с интенсивными контактами между животными и человеком, то есть рядом с желтыми и оранжевыми зонами. Среди них — все крупные города на юге Китая и на западе Индии, а также Мехико и прибрежные мегаполисы Южной Америки. В Европе также некоторые крупные города находятся в оранжевой зоне. В Германии к ним относятся Франкфурт-на-Майне и Штутгарт, говорится в статье.

14-20% городов, расположенных в зонах интенсивных контактов между животными и человеком, обладают плохой системой здравоохранения. Это прежде всего касается многих транспортных узлов в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Африке к югу от Сахары, пишут Уэлш и его коллеги - это Мумбаи и Дели, Джакарта и Пномпень, Найроби и Лагос. «Это демонстрирует, насколько рискованно расположены многие мировые транспортные узлы», - говорят ученые".

По мнению исследователей, сделанные ими выводы могут помочь сократить риски возникновения заболеваний и их распространения. «На основе нашей информации можно целенаправленно разработать меры, которые улучшат структуру систем здравоохранения, животноводство, защиту местообитания диких животных и контроль за мировыми транспортными узлами», - заключает Уэлш.