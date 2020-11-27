Астрахань готова принять из Узбекистана 10 тысяч трудовых мигрантов на сельхозработы

CentralAsia (UZ) - Астраханская область готова принять в 2021 году порядка 10 тыс. трудовых мигрантов на сельхозработы, сообщил министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев в ходе переговоров с представителями Совета министров Каракалпакстана и администрации Хорезмской области. Встреча состоялась в режиме видео-конференц-связи. От Астраханской области приняли участие министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев и заместитель руководителя агентства международных связей Илья Торопицын.

Стороны подчеркнули, что актуальными остаются вопросы сезонного трудоустройства. По численности трудовых мигрантов, легально работающих в Астраханской области, Узбекистан занимает первое место.

Глава регионального минсельхоза Руслан Пашаев сообщил, что в 2021 году область готова принять порядка 10 000 трудовых мигрантов на сельхозработы. Также требуются люди на рыбоперерабатывающие предприятия и в сферу строительства.

В ходе переговоров стороны договорились наметить план совместных мероприятий по взаимодействию в сфере трудовой миграции.