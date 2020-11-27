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  27 ноября 2020
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В Японии отменены новогодние мероприятия с участием императорской семьи

CentralAsia (CA) -  Традиционное появление императорской семьи Японии перед подданными в честь Нового года, которое обычно проводится 2 января, отменено из-за пандемии, сообщило управление императорского двора. В прошлом году торжество посетило около 70 тыс. человек.

Обычно в ходе мероприятий императорская семья выходит на балкон дворца, чтобы поздравить подданных с Новым годом. В этот день закрытая придворцовая территория частично становится доступной для посещений.

В прошлый раз праздничные мероприятия отменялись в 1990 году в связи с трауром по случаю смерти императора Хирохито, дедушки нынешнего императора Нарухито.

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