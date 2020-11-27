Первая в мире супермодель в хиджабе покидает подиум ради веры

CentralAsia (CA) - 23-летняя американка Халима Аден, ставшая первой в мире супермоделью, открыто декларирующей свою приверженность исламу, объявила, что больше не выйдет на подиум, поскольку больше не считает, что подобная работа совместима с ее религиозными убеждениями, пишет ВВС.

Сомалийка по происхождению, выросшая в лагере беженцев в Кении, пожаловалась на то, как за время работы моделью ей приходилось постоянно пропускать молитвы, носить одежду, в которой она чувствовала себя дискомфортно, а также надевать хиджаб в такой манере, которая выглядела предательством ее истинных ценностей.

Халима раскаивается в том, что часто вела себя слишком оппортунистически, и упрекает модельную индустрию в искаженном представлении о «репрезентации», а также в нехватке по-настоящему исламских дизайнеров одежды.

«Они могут позвонить мне хоть завтра, но и за 10 млн долларов я больше никогда в жизни не рискну поступиться своим хиджабом», - написала Халима. Выступление на подиуме или работа на неделях моды — это, по ее словам, постоянный источник плохой энергетики.

Появляясь на подиумах всегда с головой, покрытой мусульманским головным убором, и в одежде, практически полностью скрывающей ее фигуру, Халима снискала огромную популярность у девушек-мусульманок по всему миру, многие из которых видели в ней образец для подражания и источник силы для борьбы с предрассудками в своем окружении.