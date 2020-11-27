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  27 ноября 2020
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В России отмечен резкий рост зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 27 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 6241 (22,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 215 533 случая (+1,3%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 74,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 543 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 840 человек.

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