Монгольские и немецкие ученые разрабатывают оперативный метод анализа слюны на COVID-19

CentralAsia (MNG) - Группа ученых из Монгольского национального университета медицинских наук (МНУМН) и ученые из Технологического университета в Мюнхене совместно работают над разработкой диагностического теста слюны сверхбыстрого анализа на COVID-19, пишет издание Itoim.

Ожидается, что новый тестер будет доступен через месяц. Тестер быстрый, недорогой и имеет много преимуществ, отмечают разработчики.

«Это очень важный метод. Во-первых, можно обнаружить коронавируса со дня заражения. Во-вторых, данный метод предохраняет медицинский персонал от заражения через пациента. Еще тестер доступный и недорогой.

Сегодня стоимость ПЦР-теста в НИЦИЗ составляет 165 тысяч тугриков ($58). Если мы сделаем экспресс-тест слюны, он будет стоить 30 000 тугриков ($10). Так мы сможем снизить текущую цену в пять раз. Также требуется много времени, от пяти до шести часов, чтобы извлечь небольшое количество вирусного белка из мазка, взятого из носоглотки. Метод, который мы разрабатываем, требует очень короткого времени, двух часов, чтобы отделить его непосредственно от слюны. Мы не изобретали этот метод, используют его в Японии и США. Этот метод разрабатывается в Германии», - сказал заместитель директора по образованию МНУМН, доктор медицинских наук Ж.Батбаатар.

На сегодняшний день в Монголии используется тесты ПЦР. Тест-системами ПЦР — это лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые достоверно выявляют наличие или отсутствие коронавируса у человека с первого дня заражения. Даже до начала проявления симптомов болезни COVID-19. Это единственный достоверный во всем мире и в Монголии сейчас метод диагностики коронавируса COVID-19, отмечает автор статьи.

Коронавирус в Монголии

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