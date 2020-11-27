За сутки в России от коронавируса скончались почти 500 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 496 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 77 и Санкт-Петербурге – 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 38 558 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,2 млн человек, выздоровели — 1,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 840 пациентов.