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  27 ноября 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались почти 500 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 496 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 77 и Санкт-Петербурге – 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 38 558 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,2 млн человек, выздоровели — 1,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 840 пациентов.

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