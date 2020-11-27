Лукашенко впервые за время пандемии появился на публике в маске, - СМИ

// телеграм-канал «Пул Первого»

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска. Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото, где Лукашенко в медицинской форме и защитной маске.

Как отмечает портал Tut.by, ранее президент не был замечен на людях в маске.

В июле Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, как себя чувствовал, когда обратился к врачу, и как его лечили.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что Александру Лукашенко в 6-й больнице доложили об организации лечебного процесса, также он встретится с работниками медучреждения. полностью: https://news.tut.by/society/709377.html?c





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