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  27 ноября 2020
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Узбекистан восстановил полноценное членство в Объединенном институте ядерных исследований

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан с 1 января 2021 года восстановит полноценное участие в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом 26 ноября сообщила Академия наук.

В сообщении отмечается, что вопрос о восстановлении полноправного членства Узбекистана обсуждался 23 ноября на ежегодном заседании Объединенного института ядерных исследований. Члены комитета приняли решение о восстановлении полноправного членства Республики Узбекистан с 1 января 2021 года.

«Полноправное членство Узбекистана в ОИЯИ предоставляет широкие возможности для специалистов Узбекистана участвовать в крупных международных проектах, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров в области ядерных технологий, ядерной медицины, информационных технологий и материаловедения», - говорится в заявлении.

Членами-учредителями ОИЯИ сегодня являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР , Куба, Молдова, Монголия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия.

В официальном заявлении Академии наук не говорится, когда и по каким причинам Узбекистан вышел из полноправного членства в 65-летнем институте.

По данным местных СМИ, Узбекистан присоединился к институту в 1992 году. В 2015 году полноправное участие страны в институте было приостановлено из-за долгов перед ним. К настоящему времени более 60% суммы долга погашено. Оставшаяся часть будет выплачена в течение 20 лет.

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