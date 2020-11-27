В Туркменистане начали призывать в армию студентов зарубежных вузов, - СМИ

CentralAsia (TM) - В армию Туркменистана начали призывать студентов, обучающихся в зарубежных вузах. Власти страны решили, что дистанционное обучение, введенное во многих образовательных учреждениях из-за COVID-19, не может считаться очным. А значит, учащиеся теряют право на отсрочку.

По информации источников turkmen.news, приказ о призыве студентов, переведенных на дистанционное обучение, был выпущен Минобороны Туркменистана в конце октября или начале ноября. Список таких студентов имеется в распоряжении туркменских спецслужб.

«Я всеми способами пытался откупиться, получить отсрочку, предъявлял справку из вуза, но ничего не получается, — рассказывает один из студентов, вернувшийся домой еще в начале года и застрявший в Туркменистане из-за пандемии COVID-19. — Мне сказали, что есть распоряжение обязательно призвать нас всех...».

Собеседник turkmen.news добавил, что в армию призывают всех его знакомых студентов мужского пола. Всего он насчитал 34 человека лишь с одного региона.

Власти Туркменистана негласно не одобряют выезд граждан на учебу за рубеж (равно как и трудовую миграцию). В 2019 году в стране был утвержден список иностранных вузов, дипломы которых можно подтвердить в Туркменистане. Если вуз не попал в список, то окончивший его гражданин не сможет на родине работать по специальности. А в октябре 2020 года Минтруда Туркменистана утвердило новый порядок определения специальностей, по которым требуется обучение за границей. Конкурсный отбор студентов будут производить на основе заявок на подготовку специалистов, которые будут подавать государственные ведомства.

Одним из главных инструментов давления на студентов зарубежных вузов является конвертация манатов в иностранную валюту. Граждане Туркменистана, прибывшие за рубеж по учебным визам, официально не имеют права работать. Они зависят от денег, присылаемых родителями. Власти строго ограничивают объем переводов и количество денег, которые можно снять с карт.