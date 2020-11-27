AstraZeneca проведет новые испытания оксфордской вакцины

CentralAsia (CA) - Британско-шведская компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 совместно с Оксфордским университетом, объявила о начале новых, дополнительных испытаний вакцины. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио.

Как сообщает Deutsche Welle, ранее, в понельник были опубликованы предварительные результаты клинических исследований вакцины, показавших ее эффективность в 70%. При этом если испытуемым два раза с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составляла всего 62%. Если же пациентам сначала вводили половинную дозу вакцины, а через месяц - целую, то в таком случае эффективность составляла 90%. 70% — это средний показатель.

Критики оксфордской вакцины указывают на тот факт, что выборка испытуемых по второй схеме вакцинирования была в несколько раз меньше. В новых испытаниях AstraZeneca хочет сконцентрироваться как раз на показавшем себя более эффективным методе - когда пациентам вводят сначала небольшую дозу препарата. По словам Сорио, эти исследования можно будет провести достаточно быстро, так как вакцина в целом уже доказала свою эффективность.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» предложили AstraZeneca скомбинировать препараты. По мнению российских ученых, комбинирование вакцин сыграет позитивную роль при проведении ревакцинации.

