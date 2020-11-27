Туркменский правительственный спецборт «тайным рейсом» привёз из Германии VIP-пакеты и врачей

CentralAsia (TM) - Туркменский правительственный спецборт привёз из Германии VIP-пакеты, а также другой груз и пассажиров.

Согласно сервису Flightradar24, правительственный самолёт Bombardier Challenger 870 вылетел из Туркменистана и отправился в Стамбул. Там у него была запланирована промежуточная посадка. Конечная точка назначения - Мюнхен.

Некоторые пассажиры опоздали, поэтому в обратный путь спецборт отправился с некоторой задержкой. Туркменистана он достиг без посадок. Необычен тот факт, что местом приземления был выбран аэропорт Ашхабада, а не Туркменабада. В последнем приземляются все прибывшие из-за границы рейсы с самого начала пандемии.

Согласно данным мониторингового сервиса, на обратном пути лайнер не был виден на радарах. Он пропал из видимости где-то посреди Каспийского моря.

Авторы портала Turkmen.news задаются вопросом, почему рейс был тайным. СМИ Туркменистана о нём не писали и не говорили. Официальные лица о нём тоже не обмолвились ни словом.

Между тем источники turkmen.news сообщили, что борт в Германию прилетел пустым. На обратном пути в него загрузили коробки с неким стерильным материалом (таким же, как и прошлый раз, 27 августа), дипломатическую почту и пластиковые пакеты с маркировкой «VIP». Помимо этого, к трапу самолета подъехали два микроавтобуса с врачами, все они поднялись на борт, и лайнер взял курс на Туркменистан.