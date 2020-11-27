В Туркменистане наблюдается дефицит хлеба, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Марыйском и Лебапском велаятах Туркменистана, а также в Ашхабаде в последнее время наблюдается дефицит хлеба.

По информации источников turkmen.news в Марыском велаяте, в областном центре ситуация с хлебом еще не такая напряженная. А вот в небольших городах государственная цена хлеба, составляющая 0,5 маната, нередко завышается. При этом людям продают не более двух буханок в одни руки.

По неподтвержденным данным, с 27 ноября количество будет снижено до одной буханки. Источники «Хроники Туркменистана» в городе Йолотен уточняют, что у них одна семья может купить две буханки через день.

Напряжение в обществе нарастает, некоторые люди пытаются жаловаться на нехватку хлеба в хякимлики. Однако, по информации источников turkmen.news, фамилии таких людей вносят в специальные списки. Они впоследствии получают пайковые продукты самыми последними.

Жители микрорайона Гагарина в Туркменабаде тем временем сообщают, что у них в госмагазин №40 в шесть часов утра завозят тысячу буханок. Этого количества не хватает на всех желающих. Вообще-то в районе проживает как раз около тысячи человек, но хлеб продают по три буханки в одни руки.

«Паек распределяют два раза в неделю, — рассказывает житель Туркменабада. — Полтора литра хлопкового масла «Ахал» (его привозят по 500 литров раз в неделю), один килограмм сахара, один килограмм куриных окорочков. Окорочка выдают со льдом, масла и сахара на всех не хватает. А в нагрузку надо еще обязательно взять грязный рис, соль или спички, иногда лапшу быстрого приготовления или напитки. Без этого продукты не продадут. Еще по фиксированным ценам продают муку, тоже с нагрузкой. Причем муки высшего сорта мы давно уже не видели».

Издание сообщает, что в Ашхабаде дефицит хлеба также заметен. В столице хлеб завозят в магазины трижды в день, но в небольших количествах, поэтому всем его не хватает.

