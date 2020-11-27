«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

CentralAsia (CA) - Крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании.

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись «Страница умершего человека», - рассказали в компании.

Также они добавили, что в случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки ВК и предоставить фото свидетельства о смерти. «По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится и отметка «Страница умершего человека», - сказали в пресс-службе соцсети.

При этом такая надпись будет видна только на странице умершего пользователя — в поиске и списках друзей все останется по-прежнему.