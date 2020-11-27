[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«ВКонтакте» начала помечать страницы умерших пользователей

CentralAsia (CA) -  Крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» начала добавлять специальные отметки на страницах пользователей, которых нет в живых, сообщили РИА Новости в компании.

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись «Страница умершего человека», - рассказали в компании.

Также они добавили, что в случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в службу поддержки ВК и предоставить фото свидетельства о смерти. «По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится и отметка «Страница умершего человека», - сказали в пресс-службе соцсети.

При этом такая надпись будет видна только на странице умершего пользователя — в поиске и списках друзей все останется по-прежнему.

print
  • В Туркменистане граждан обязали перекрашивать черные детали автомобилей
  • «Лукойл» восстановил добычу газа в Узбекистане
  • Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com