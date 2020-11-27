Улан-Батор и Сеул проведут онлайн-фестиваль культуры

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 16:10, 27 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - Улан-Батор и город Сеул в следующий понедельник проведут онлайн-фестиваль культуры, чтобы отметить 25-летие своего становления городами-побратимами.
Знаменитости из Южной Кореи и Монголии будут продвигать свои столицы в виртуальном концерте под названием «On Connect Seoul and Ulaanbaatar».
Монгольский певец Гантогоо выступит на церемонии открытия, а популярная южнокорейская актриса Ким Су Ми приготовит пулькоги в рамках программы.
Фестиваль состоится 30 ноября в 14:00 по улан-баторскому времени и будет транслироваться в YouTube.
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