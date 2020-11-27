[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция предоставит медицинскую помощь Монголии и Узбекистану

CentralAsia (MNG) -  Турция предоставит помощь Монголии и Узбекистану в области здравоохранения и социального обеспечения в рамках соглашений, подписанных с двумя странами. Об этом сообщает издание T.C. Resmî Gazete.

Турция и Монголия будут предоставлять друг другу услуги социального страхования в рамках соглашения, подписанного в марте 2018 года в Анкаре.

С другой стороны, в качестве «жеста дружбы и доброй воли» Турция передаст Узбекистану 50 аппаратов ИВЛ в рамках соглашения о поставках медицинских товаров, подписанного в мае этого года.

Соглашение предусматривает услуги в таких областях, как выплата пенсий, пособия в случае смерти, профессиональные риски и медицинские осмотры.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Польше открыли самый глубокий в мире бассейн. Видео
  • Астрахань готова принять из Узбекистана 10 тысяч трудовых мигрантов на сельхозработы
  • Аргентинцы собираются у президентского дворца, чтобы попрощаться с Марадоной. Видео, фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com