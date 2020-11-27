Турция предоставит медицинскую помощь Монголии и Узбекистану

CentralAsia (MNG) - Турция предоставит помощь Монголии и Узбекистану в области здравоохранения и социального обеспечения в рамках соглашений, подписанных с двумя странами. Об этом сообщает издание T.C. Resmî Gazete.

Турция и Монголия будут предоставлять друг другу услуги социального страхования в рамках соглашения, подписанного в марте 2018 года в Анкаре.

С другой стороны, в качестве «жеста дружбы и доброй воли» Турция передаст Узбекистану 50 аппаратов ИВЛ в рамках соглашения о поставках медицинских товаров, подписанного в мае этого года.

Соглашение предусматривает услуги в таких областях, как выплата пенсий, пособия в случае смерти, профессиональные риски и медицинские осмотры.

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