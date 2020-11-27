[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Таджикистана встретился с премьер-министром Южной Кореи

CentralAsia (TJ) -  В рамках официального визита министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился с премьер-министром Южной Кореи Чон Се Гюном. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД РТ.

В ходе встречи министр подчеркнул, что сотрудничество с Республикой Корея, в том числе в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» и других инструментов регионального сотрудничества, имеет большое значение для Таджикистана. Было отмечено, что Таджикистан рассматривает Форум как важный инструмент развития и укрепления партнерства между странами-членами.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, организацию совместной деятельности в различных форматах, подписание новых двусторонних документов, расширение межпарламентской, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, промышленной, энергетической и трудовой миграции между двумя странами.

На встрече также были рассмотрены и другие вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений в рамках международных и региональных организаций и сотрудничеством двух стран в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • AstraZeneca проведет новые испытания оксфордской вакцины
  • Антикризисный фонд Узбекистана получит $328,5 млн на борьбу с COVID-19
  • В одном из городов США таджикскую чайхану признали историческим объектом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com