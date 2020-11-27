Глава МИД Таджикистана встретился с премьер-министром Южной Кореи

CentralAsia (TJ) - В рамках официального визита министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился с премьер-министром Южной Кореи Чон Се Гюном. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе встречи министр подчеркнул, что сотрудничество с Республикой Корея, в том числе в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» и других инструментов регионального сотрудничества, имеет большое значение для Таджикистана. Было отмечено, что Таджикистан рассматривает Форум как важный инструмент развития и укрепления партнерства между странами-членами.



Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, организацию совместной деятельности в различных форматах, подписание новых двусторонних документов, расширение межпарламентской, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, промышленной, энергетической и трудовой миграции между двумя странами.



На встрече также были рассмотрены и другие вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений в рамках международных и региональных организаций и сотрудничеством двух стран в борьбе с коронавирусом.



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