Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию

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CentralAsia (CA) - Избранный президент США Джо Байден прислал лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской приглашение на церемонию своей инаугурации. Об этом рассказала сама Тихоновская в интервью в программе «Просвет».

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», - сказала Тихановская.

Традиционно церемония инаугурации президента США проводится перед Капитолием в Вашингтоне и собирает большое число зрителей, в этот раз все будет не так. По словам помощника Джо Байдена — Клейна при инаугурации Байдена, которая должна пройти 20 января, будет использована «сокращенная версия существующих традиций».

«Мы знаем, что люди хотят праздновать. Здесь есть что отпраздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это максимально безопасно», - сказал он. А действующий президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем.