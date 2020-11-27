В Андижане запытавшие до смерти мужчину силовики получили до 10 лет тюрьмы

CentralAsia (UZ) - В Андижане объявлен приговор бывшим шести сотрудникам ОВД Андижана, которые запытали до смерти 44-летнего мужчину.

Ранее, весной 2020 года, сообщалось о смерти гражданина Алижона Абдукаримова в результате избиения и пыток со стороны сотрудников отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, обвиняемые получили различные сроки, от 1 года в колонии-поселении до 10 лет тюрьмы.

Среди статей, применённым к осужденным, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, превышение полномочий должностным лицом, присвоение, уничтожение, повреждение или сокрытие государственных номерных знаков документов, штампов, печатей, бланков, автомототранспортных средств и прицепов к ним, незаконное задержание, применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Уголовного кодекса РУз.

Алижон Абдукаримов был доставлен в ОВД 30 мая, откуда его в этот же день с телесными повреждениями привезли в больницу в состоянии комы. Спустя 13 дней он скончался. Генпрокуратура сообщала, что к погибшему применялось незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, за последние три года в главный надзорный орган республики поступило 757 заявлений о применении пыток, запугиваниях и других притеснениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, только по 33 из них были возбуждены уголовные дела.