В Казахстане в декабре могут усилить карантин

CentralAsia (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге СЦК заявил, что в декабре-январе в стране карантин могут быть усилить.

Он отметил, что все зависит от ситуации.

«На еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций. На данный момент мы видим по развивающемуся сценарию возможность усиления карантинных мер в декабре-январе. Все будет зависеть от того, насколько мы сейчас будем управлять ситуацией», - сказал он.

По словам министра, в зоне высокого риска, или «красной» зоне, где вводятся строгие ограничительные меры, остаются: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В «желтой» зоне находится Алматы, остальные регионы — в «зеленой» зоне.

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