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  27 ноября 2020
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Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Брюса Ли

CentralAsia (CA) -  Знаменитому киноактеру и мастеру восточных единоборств Брюсу Ли сегодня могло бы исполниться 80 лет. Он был популяризатором в области китайских боевых искусств и талантливым постановщиком боевых сцен.

Брюс Ли родился в США, вырос в Гонконге, но затем вернулся в Америку, где и начал свою карьеру в Голливуде. Он скоропостижно скончался в результате отека мозга в 1973 году, когда ему было 32 года.

За свою недолгую жизнь Брюс Ли снялся в 36 фильмах и вызвал множество подражателей в кино и на телевидении.

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