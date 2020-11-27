Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Брюса Ли

CentralAsia (CA) - Знаменитому киноактеру и мастеру восточных единоборств Брюсу Ли сегодня могло бы исполниться 80 лет. Он был популяризатором в области китайских боевых искусств и талантливым постановщиком боевых сцен.

Брюс Ли родился в США, вырос в Гонконге, но затем вернулся в Америку, где и начал свою карьеру в Голливуде. Он скоропостижно скончался в результате отека мозга в 1973 году, когда ему было 32 года.