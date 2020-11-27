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  27 ноября 2020
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Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии

CentralAsia (CA) -  Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимание на опасность инфекции, сообщает РИА Новости.

По его словам, стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в северной Италии.

Он пояснил, что более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший в результате мутации на севере Италии. При этом Кекуле подчеркнул, что возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане.

Эпидемиолог отметил, что коронавирус незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель. Это позволило ему мутировать и лучше адаптироваться к людям.
Кекуле указал на серьезную ошибку европейцев, которые игнорировали предостережения об опасности коронавируса. По его словам, никто не воспринял угрозу всерьез.

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