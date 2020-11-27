Российскую вакцину "Спутник V" Узбекистан начнёт применять не ранее 2021 года

CentralAsia (UZ) - Специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике, заявил РИА Новости 27 ноября представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.



В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. Минздрав Узбекистана также сообщил, что запросил у РФПИ 5 тысяч доз "Спутника V".



"Вопрос еще рассматривается, до конца года, наверное, не получится. Технически это невозможно, времени уже не осталось", - сказал представитель агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках применения вакцины "Спутник V" в Узбекистане.

Собеседник добавил, что вопрос использования российских вакцин в Узбекистане рассматривается в двустороннем порядке. "Идут переговоры, "мяч" на стороне российской стороны", - добавил представитель агентства.

Ранее первый заместитель директора агентства Ботиржон Курбанов заявлял, что власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.

Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В Узбекистане общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 72 409, скончались 607 человек.