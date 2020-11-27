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  27 ноября 2020
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У пациентов с COVID-19 выпадают зубы, - New York Times

CentralAsia (UZ) -  Коронавирусная инфекция приводит к осложнению заболеваний десен и выпадению зубов, пишет New York Times, ссылаясь на специалистов и ряд зафиксированных случаев в США.

Газета приводит в пример истории нескольких человек, перенесших Covid-19. По словам выздоровевших, такие последствия проявлялись вне зависимости от степени тяжести заболевания.

Жительница Нью-Йорка Фара Хемили рассказала, что переболела коронавирусом еще весной, но в ноябре у нее внезапно выпал зуб. При этом Хемили не испытывала боли, также не было кровотечения.

Хемили рассказала, что она состоит в онлайн-группе поддержки переболевших коронавирусом, в которой некоторые ее знакомые тоже жаловались на выпадение зубов. У кого-то зубы становились серыми или были подвержены сколам, а также повышалась чувствительность десен.

Ранее эксперты сообщали о посткоронавирусном синдроме — комплексе состояний, сохраняющихся или возникающих после выздоровления. К ним можно отнести сильную слабость, проблемы с дыханием, головные боли и другие состояния.

Врач-пародонтолог из Университета Юты Дэвид Окано предположил, что уже существующие стоматологические проблемы у людей могут усиливаться на фоне болезни COVID-19.

Отмечается, что врачам и ученым еще предстоит изучить все симптомы, которые пациенты испытывают спустя месяцы после выздоровления.

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