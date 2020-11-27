В Ташкенте рабочий автомойки на чужом авто сбил насмерть 10-летнего мальчика и скрылся (видео)

В Ташкенте рабочий автомойки на чужом авто сбил насмерть 10-летнего мальчика и скрылся

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 19-летний рабочий автомойки сел за руль чужого автомобиля и сбил насмерть мальчика. После ДТП водитель уехал с места происшествия, сообщило ГУВД столицы.

26 ноября примерно в 13:00 часов 19-летний Улугбек Н., неофициально работающий на автомойке, не имея документов, позволяющих управлять транспортом, воспользовался переданными ему ключами от автомобиля марки «Cobalt» и выехал на проезжую часть.

На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода – 10-летнего мальчика, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

После ДТП водитель покинул место происшествия.

По данному факту в тот же день, то есть, 26 ноября Следственным управлением при ГУВД г. Ташкента было возбуждено уголовное дело.

Водитель взят под стражу.