В Узбекистане с 1 декабря откроют компьютерные центры

- Узбекистан, общество
- 22:57, 27 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Решением Республиканской специальной комиссии с 1 декабря текущего года в целях дальнейшего развития киберспорта в Узбекистане будет разрешена работа центров компьютерных игр. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.
При этом в деятельности центров компьютерных игр должны строго соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические правила:
- размещение посетителей отдельно, отдельно друг от друга, обеспечение социальной дистанции между столами;
- использование сотрудниками медицинских масок и медицинских перчаток, соблюдение социальной дистанции;
- измерение температуры тела каждого, не впускать посетителей при наличии признаков инфекции и при отсутствии медицинской маски;
- очистка поверхности стола и другого оборудования дезинфицирующими средствами после каждого посетителя.