В Узбекистане с 1 декабря откроют компьютерные центры

CentralAsia (UZ) - Решением Республиканской специальной комиссии с 1 декабря текущего года в целях дальнейшего развития киберспорта в Узбекистане будет разрешена работа центров компьютерных игр. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.



При этом в деятельности центров компьютерных игр должны строго соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические правила:

размещение посетителей отдельно, отдельно друг от друга, обеспечение социальной дистанции между столами;

использование сотрудниками медицинских масок и медицинских перчаток, соблюдение социальной дистанции;

измерение температуры тела каждого, не впускать посетителей при наличии признаков инфекции и при отсутствии медицинской маски;