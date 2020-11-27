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  28 ноября 2020
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В Узбекистане с 1 декабря откроют компьютерные центры

CentralAsia (UZ) -  Решением Республиканской специальной комиссии с 1 декабря текущего года в целях дальнейшего развития киберспорта в Узбекистане будет разрешена работа центров компьютерных игр. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.

При этом в деятельности центров компьютерных игр должны строго соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические правила:

  • размещение посетителей отдельно, отдельно друг от друга, обеспечение социальной дистанции между столами;
  • использование сотрудниками медицинских масок и медицинских перчаток, соблюдение социальной дистанции;
  • измерение температуры тела каждого, не впускать посетителей при наличии признаков инфекции и при отсутствии медицинской маски;
  • очистка поверхности стола и другого оборудования дезинфицирующими средствами после каждого посетителя.

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