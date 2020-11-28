В Иране в результате покушения убит ведущий физик-ядерщик страны

CentralAsia (CA) - В результате покушения в 40 километрах от Тегерана погиб известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По сведениям агентства FARS, информацию о его гибели подтвердили в министерстве обороны Ирана.

Сообщается, что в районе города Абсар неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился ученый, занимавший руководящий пост в центре исследований при минобороны. По неподтвержденным данным, в результате нападения могли погибнуть еще несколько человек, также находившихся в машине. По некоторым сведениям, ряд очевидцев уверены в том, что слышали взрывы на месте преступления.

"Согласно информации (Управления) по связям с общественностью, в эту пятницу днем вооруженные террористические элементы атаковали автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава Организации исследований и инноваций Министерства обороны. Во время столкновения его службы безопасности с террористами г-н Мохсен Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению, бригаде медиков не удалось его спасти", - говорится в опубликованном рядом СМИ заявлении министерства обороны Ирана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава генштаба вооруженных сил страны Мохаммад Багери заявили о причастности Израиля к убийству ученого.