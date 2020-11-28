В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 12 082

CentralAsia (TJ) - На 28 ноября в Таджикистане зафиксировано 12 082 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,02% от общего количества зараженных.

По данным Минздрава страны, на сегодня погибло уже 86 человек, летальность составляет 0.71%.

Полностью вылечили от вируса 11 478 человек, восстановление составляет 95.00%. Таджикистан занимает 113 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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