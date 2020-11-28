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  28 ноября 2020
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В ООН прокомментировали убийство физика-ядерщика в Иране

CentralAsia (CA) -  ООН призывает проявлять сдержанность, избегать шагов, которые могут привести к эскалации ситуации в регионе, заявил ВРИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя ситуацию вокруг убийства иранского ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ранее Минобороны Ирана сообщило, что на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили покушение. Во второй половине дня 27 ноября вооруженные люди напали на ученого, в ходе столкновения его службы охраны с террористами он получил серьезное ранение и скончался в больнице.

В иранском оборонном ведомстве назвали произошедшее терактом. Советник верховного лидера исламской республики Хосейн Дехга пообещал дать ответ убийцам Фахризаде.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности к убийству Израиля. Он призвал международное сообщество, и в частности Евросоюз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

За последние годы в Иране были убиты несколько ученых, принимавших участие в ядерной программе. Так, в январе 2010 года при взрыве погиб профессор физики Тегеранского университета Массуд Али Мохаммади, в ноябре того же года при аналогичных обстоятельствах был убит сотрудник инженерного факультета другого университета Маджид Шахриари и ранен еще один ученый Ферейдун Аббаси Давани, который затем возглавил иранскую организацию по атомной энергии.

В январе 2012 был убит иранский физик – 32-летний Мустафа Ахмади-Рошан, после того, как к его машине прикрепили магнитную бомбу. В результате взрыва Ахмади-Рошан погиб, два других человека, находившихся в машине, были ранены, один из них, бывший телохранителем и водителем ученого, позже скончался в больнице.

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