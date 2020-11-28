В Монголии за сутки выявили 22 новых случаев коронавируса. Всего — 760

CentralAsia (MNG) - За пятницу в Монголии было проведено 11 929 ПЦР тестов на коронавирус, и 22 из них дали положительные результаты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

В Улан-Баторе выявлено 5 новых случая, в аймаке Дорноговь — 1, Сэлэнгэ — 10, в аймаке Дархан-Уул — 2 новых случая, и 4 завозные — дальнобойщики России, Беларуси и Монголии.

По состоянию на 26 ноября в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 760. Из них 406 проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

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