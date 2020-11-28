В Узбекистане за ночь выявили 173 новых случая коронавируса. Всего 72582

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 27 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72582 (+173).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в семи областях.

За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 608.

Всего выздоровели 69 859 (+189) человек, а показатель выздоровления составил 96%.

️В настоящее время из 2115 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, 45 - в критическом.