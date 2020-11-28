В Узбекистане за ночь выявили 173 новых случая коронавируса. Всего 72582

- Узбекистан, общество
- 11:21, 28 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 27 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72582 (+173).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в семи областях.
За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 608.
Всего выздоровели 69 859 (+189) человек, а показатель выздоровления составил 96%.
️В настоящее время из 2115 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, 45 - в критическом.