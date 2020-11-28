[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за ночь выявили 173 новых случая коронавируса. Всего 72582

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 27 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72582 (+173).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в семи областях.

За ночь скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов достигло 608.

Всего выздоровели 69 859 (+189) человек, а показатель выздоровления составил 96%.

️В настоящее время из 2115 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 199 находятся в тяжёлом состоянии, 45 - в критическом.

photo_2020-11-28_10-07-38

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 72513
  • В Казахстане за сутки 8 человек скончались от коронавируса и пневмонии
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели больше 500 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com