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  28 ноября 2020
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В Казахстане за сутки 8 человек скончались от коронавируса и пневмонии

CentralAsia (KZ) -  8 человек умерли от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки, сообщает Министерство здравоохранения.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 975 человек, среди которых 822 ребенка. В стационарах находятся 3 294 пациента, на амбулаторном уровне –8 681 человек. 199 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – крайней степени тяжести, 31 - на аппаратах ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 184 случая заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 60 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 41 940, случаев с летальным исходом - 440, всего выздоровели – 30 422 человека.

Коронавирус в Казахстане
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