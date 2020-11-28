В мире распространяется итальянский штамм коронавируса, - немецкий врач

CentralAsia (CA) - В мире распространяется итальянский штамм коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкого эпидемиолога Александра Кекуле. Вирус мутировал на севере Италии, а в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции, считает специалист.

«Стартовый выстрел» для глобальной пандемии был сделан в Северной Италии», — сказал он в эфире ZDF.

По его словам, более чем в 99% случаев пациентов поражает именно штамм, появившийся на севере Италии. Тем не менее, по словам Кекуле, возбудитель коронавируса — вирус SARS-CoV-2 — впервые появился в китайском Ухане. Специалист подчеркнул, что COVID-19 незаметно распространялся в Италии в течение нескольких недель, мутировал и адаптировался к людям.

Серьезной ошибкой европейцев стало, по словам эпидемиолога, игнорирование предостережений об опасности коронавируса. Никто не воспринял угрозу всерьез, подчеркнул он.

По данным Университета Джонса Хопкинса в мире по заболеваемости коронавирусом на первом месте США — 13,9 млн случаев, на втором месте Индия — 9,3 млн, на третьем Бразилия — 6,2 млн, на четвертом месте Франция — 2,2 млн случаев заражения.