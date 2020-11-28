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  28 ноября 2020
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В России за сутки коронавирус обнаружили у 27 100 человек, умерли 510 человек

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще 510 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

С начала пандемии число летальных исходов от коронавируса возросло до 39 068 случаев, следует из данных штаба.

За последние 24 часа в России коронавирус COVID-19 обнаружили у 27 100 человек.

Этот показатель стал вторым за все время пандемии. Рекорд по заболеваемости коронавирусом был установлен накануне, 27 ноября. Тогда COVID-19 выявили у 27 543 человек.

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